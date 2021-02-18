赵少康若接中评委 NCC：启动调查最重罚中广200万

国民党昨天宣布增聘中广董事长赵少康为中央评议委员会委员。台湾国家通讯传播委员会（NCC）指出，中评委是国民党党章中载明的职位，如果赵少康接下中评委聘书，将启动调查，厘清是否违法，若违法最重可罚中广新台币200万元（下同，约9.5万新元）。

综合《联合报》、《自由时报》等报道，NCC发言人翁柏宗表示，目前依据《广播电视法施行细则》第三条定义，政党党务人员为依照“政党章程、组织架构明定职位之人员”，而初步检视中评委职位确实记载于国民党党章中。

但翁柏宗强调，目前事实尚未发生，仍处于假设性问题，若赵少康之后真的接下中评委聘书，NCC将依照《广播电视法》第5之1条及《广播电视法施行细则》第3条第1项进行调查，并由NCC委员会认定是否违法。

由于赵少康目前仍为中广董事长兼总经理。翁柏宗表示，如果确认违反党政军条款，根据《广播电视法》第44之2条，民营广播事业将被处20万以上200万元以下罚锾，并令其限期改正，届期不改正者，得按次处罚。

对此，赵少康回应，中评委是属于无给职咨询顾问性质，依照《广播电视法》，属顾问性质者不在此限。“法律规定非常清楚，请NCC不要因为政治因素扩张解释。”

国民党文传会副主委郑照新也表示，国民党党章里面规定中评委就是监察和咨询性质，是咨询单位并非决策单位，而且一年只开一次会，再加上《广播电视法》也说属顾问性质的不在此限，如果NCC要用这个来刁难赵上康或对所有中评委开罚 ，国民党坚决不同意NCC的扩大解释的滥权行为。