调查：近半数英国人认为北京是威胁

一项调查发现，越来越多的英国人认为中国的崛起对英国造成威胁并反对与北京建立经济关系。

在冠病疫情、香港和新疆问题，以及华为5G限令影响下，中英关系在过去一年不断恶化。

据美国之音报道，英国外交政策集团（British Foreign Policy Group）周二（16日）公布的这项调查显示，41%的受访者将中国视为严重威胁（critical threat），高于去年的30%。

调查也发现，只有22%的人支持英国政府与中国达成任何形式的经济协议，15%的人不希望看到任何程度的协议，只有13%的人支持中国参与英国的基础设施建设。

在人权问题上，40%的人支持英国就中国的人权记录发起挑战。

报告写道：“在过去的18个月里，英国与中国的关系发生了戏剧性的转变，部分原因是人们对安全漏洞的认识不断提高，但同时也是由于对中国国内的人权记录，及其作为全球参与者的行为越来越感到震惊。”

只有21%的受访者表示相信中国在全球负责任地行事，在美国（43%）、加拿大（89%）、日本（59%）、欧盟（60%）和印度（40%）中比率最低。

报道指出，在上述调查发布之际，英国正在制定脱欧后的政策重点。在民主国家，舆论情绪会传导至政治领域，最终影响国家决策，这意味着英国可能基于民意对华采取更鹰派的立场。

报告写道：“自被视为新的'黄金时代’来临后，仅仅几年时间，与这种强硬对华政治态度相对应的是公众舆论转向对中国的敌意。”

英国是最早承认中国的西方国家之一，但两国在香港主权移交后才被真正认为进入第一轮蜜月期，双方在1998年发表联合声明建立中英全面伙伴关系，此后两国关系日益紧密。

在中国国家主席习近平2015年访问英国后，双方就“一带一路”倡议项目进行合作，中英关系也被双方定义为开启了“黄金十年”，但仅仅五年过去，两国关系开始急转直下。



