王毅：中国疫苗合作不附加政治条件

中国外交部长王毅在联合国会议上表示，中方开展新冠疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件。

据中国外交部官网消息，王毅2月17日出席联合国安理会疫苗问题部长级公开会发表讲话说，中国国家主席已经向世界宣布，中国疫苗将作为全球公共产品，中方言出必行，率先加入世卫组织“全球合作加速开发、生产、公平获取冠病防控新工具”倡议，同10多个国家开展疫苗研发合作，加入并支持“疫苗实施计划”，以实际行动促进疫苗公平分配。

他说，应世卫组织请求，中国决定向“实施计划”先提供1000万剂国产疫苗，用于满足发展中国家的急需。目前已向53个提出要求的发展中国家提供疫苗援助，已经和正在向22个国家出口疫苗。中国还决定参加维和人员疫苗之友小组，并向联合国维和人员捐赠疫苗。

王毅强调，中国开展疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件。想的最多的，就是让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，真正成为“人民的疫苗”。

他表示，中国将继续同各方共同努力，加强在疫苗、防控等各领域合作，推动构建人类卫生健康共同体，夺取全球抗击疫情最终胜利。