国泰客运运载率创纪录新低

国泰航空1月份平均每日仅接载981名乘客，是自去年6月以来首次降至1,000人以下，而运载率创纪录新低，仅有13.3%。

据彭博社报道，自2020年初中国出现疫情以来，这家总部位于香港的航空公司持续报告客运量大幅下降。国泰航空在公告中表示，1月份该公司载客30,410人次，同比下跌99%。收入乘客千米数同比减少98.7%。

国泰航空顾客及商务总裁林绍波说：“除要继续应对去年以來的考验外，我们亦要面对一些新挑战，包括冠病新变种病毒，以及部分主要市场实施了更严格的出入境限制，除了往来亚洲区内的若干需求外，整体客运需求仍然非常疲弱”。

国泰航空的货运业务在危机期间带来些许支撑，但1月份上半月货运需求仍有所放缓。随着春节假期临近，货运需求再次回升，主要是鲜货、海鲜以及汽车和电子产品领涨载货量。林绍波说：“2月份的货运需求直至春节前皆持续稳健，至下半月才放缓。”

林绍波介绍，1月的运力较去年12月下跌6%，主要是由于香港特区政府继续禁止从英国来港的航班。在1月中旬恢复从香港飞往伦敦的载客服务，月内只营运了五班该等航班。林绍波警告说，香港自周六起将对机组人员实施新的检疫隔离措施，这将使公司在未来数月“面对非常严峻的挑战”。