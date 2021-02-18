匈牙利是首个从中国获得疫苗的欧盟成员

中国出口匈牙利的首批冠病疫苗周二（16日）运抵布达佩斯。由此，匈牙利成为第一个从中国获得冠病疫苗的欧盟成员国。

据新华社报道，匈牙利外交与对外经济部国务秘书门陶马什表示，中国疫苗抵匈是两国抗疫合作的重要成果，体现出双边友好关系的高水平。他感谢中国在匈抗疫行动中及时提供的宝贵支持和帮助，相信中国疫苗将帮助匈方挽救更多生命，加快复工复产和经济复苏。

中国驻匈牙利大使齐大愚则说，中国出口匈牙利的首批疫苗前天正式交付匈牙利，这是中国落实中国国家主席习近平关于将中国疫苗作为全球公共产品重大宣示的具体举措，体现了双方将疫苗合作打造为中匈抗疫合作升级版的共同意愿。

此前，匈牙利首席医疗官塞西莉亚宣布，中国国药集团生产的冠病疫苗已获准在匈牙利使用。匈牙利政府随后宣布，已与中国国药集团签署购买疫苗的协议。

另据德国之声报道，匈牙利政府是欧盟成员国中第一个紧急批准中国国药集团疫苗——未经该国药品管理部门的审查。

报道指出，匈牙利总理奥尔班早前曾批评欧盟委员会采购疫苗动作迟缓。他说，若疫苗不能从布鲁塞尔获得，就得设法从别的地方弄来。

奥尔班也强调，不能因欧盟委员会办事拖沓，就任由匈牙利公民死去。

不过，欧盟议会议员毕蒂科菲尔则批评匈牙利的上述行为。这位德国绿党人士在接受德国之声采访时，指责奥尔班单打独斗，并说奥尔班未做出任何努力，与其它欧盟成员国合作。

毕蒂科菲尔指出，连匈牙利医学协会都拒绝推荐使用中国疫苗，但奥尔班的所作所为更多地是一种“地缘政治作态”，并非真正出于对国民健康的考虑。

