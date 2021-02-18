美商会：中美脱钩代价大 吁拜登平衡理性

美国商会在一份分析美中全面脱钩代价的报告中指出，如果美国公司削减对华投资或两国提高关税，美国公司将蒙受数千亿美元损失。

据彭博社报道，这家总部位于华盛顿的商业游说组织周三（17日）发布报告，如果美国公司对华直接投资减少一半，美国国内生产总值（GDP）将一次性损失最高5000亿美元（6635.25亿新元）。该组织在这份与纽约数据和分析公司Rhodium Group联合研究得出的报告中称，如果对两国双边贸易全部征收25%的关税，到2025年美国GDP每年将减少1900亿美元。

在拜登政府权衡应对中国挑战的最佳策略之际，这份报告分析强调了不同政策的成本。美国商会认为，美国应该联合盟国来应对中国的国家主导经济模式和国家安全关切，而不是单方面采取行动，并且不能损害美国生产力和创新能力。

美国商会说，“平衡而理性的”对华经贸关系符合美国和美国工商界利益，同时赞成“基于规则”的经济秩序，反对中国对美国公司的不公平做法。

报告估计，除了商品出口下降，如果未来中国旅游和教育支出比疫情前减少一半，美国每年将损失150亿至300亿美元服务贸易出口额。美国商会称，脱钩将损害在美国用于支持中国业务的研发支出，尽管这方面影响更难量化。

美国商会还在报告中分析了脱钩对四个行业的潜在影响。研究发现，如果失去进入中国半导体市场的机会，将导致美国损失540亿至1240亿美元产值，并危及10万个就业岗位。实施关税可能造成化工行业最高380亿美元产值损失和近10万就业岗位流失。失去中国市场准入将使美国飞机和民航服务损失510亿美元年产值，或到2038年累计损失8750亿美元。失去中国医疗设备市场份额，美国公司年收入将损失236亿美元。