美议员吁拜登采纳特朗普的孔子学院限制令

美国众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）等四位共和党人周三（17日）致函总统拜登，敦促他采纳特朗普政府在卸任前提出的一项旨在加强限制中国孔子学院的政策提案。

据美国之音报道，这项拟议中的规定要求美国高校、中小学和幼儿园披露与中国孔子学院和孔子课堂的任何协议、合作关系或财务交易往来。规定还适用于中国学生学者联合会等其他与中国政府有关联的其他文化机构。

虽然特朗普政府试图推出这条规定，但是规定在政权交接之际尚未完成最终的审议，没有提交到联邦公报（Federal Register）公示生效。

白宫表示，与以往政府交接所做的类似，白宫幕僚长克莱恩（Ron Klain）在总统就职日当天发布了一项冻结所有监管程序的备忘录，意味着所有没有完成审议的规定都会被自动撤回，需要重新提交。

此前，有关这条规定被拜登政府悄悄撤回的报道引发许多共和党人的不满，他们认为拜登政府在中国问题上软弱。

四位国会共和党议员于周三给拜登的信中说，他们理解特朗普政府提出的规定没有最终完成审议，新政府可以在对政府政策进行广泛评估期间将其撤回，但是他们说，美国学术系统的完整性应当是优先议程，并敦促拜登“尽快”重新提交相关规定，“不要延误”。

据报道，他们引述了拜登上周在谈到中国时曾说过的话：“如果我们不行动起来，他们会吃掉我们的午餐。”

他们在信中写道：“在我们面临的源自中国的各种威胁中，（中国共产党）滥用美国学术系统来窃取敏感研究和技术，限制言论自由，对我们的学生进行宣传，尤为令人担忧。”

他们说，孔子学院表面上是促进两国的文化和语言项目，但实际上会危及美国校园的学术自由，要求协议安排受中共制定的法律的约束，代表中共审查信息，给学院管理人员造成利益冲突。

报道指出，议员们也在信中说，他们愿与拜登政府合作，制定两党的和全政府的解决方案，应对中共对美国教育和学术完整性构成的威胁。

除了麦卡锡众议员，联署的还有众议院外交事务委员会资深成员麦考尔（Michael McCaul），国土安全委员会资深成员卡特科（John Katko）和教育和劳工委员会资深成员福克斯（Virginia Foxx）。

根据美国全国学者协会统计，截至今年2月17日，全美已有64所孔子学院关闭或正在关闭，还有55所仍在运行，其中有三所高校计划在今年关闭孔子学院。

