消息：前芝加哥市长和副国务卿成美驻华大使候选人

知情人士透露，前芝加哥市长伊曼纽尔（Rahm Emanuel）和前美国国务院政务副国务卿伯恩斯（Nicholas Burns）是下任美国驻华大使的主要候选人。

据彭博社报道，消息人士说，拜登政府正在寻找具有深厚政治人脉或丰富外交经验的人来担任这一重要职务。

政治上精明好斗的伊曼纽尔曾在奥巴马执政时任白宫幕僚长，自11月拜登赢得大选以来，伊曼纽尔被视为多个政府职位的潜在候选人。关于其可能出任驻华大使的消息最早由美国全国广播公司（NBC）报道，伊曼纽尔本人未回复置评请求。

对伊曼纽尔的提名可能会面临民主党内部的反对。进步主义者对他在奥巴马政府中的表现提出了担忧，包括他在2009年反对推出更大的经济刺激法案以及他们认为伊曼纽尔不愿意与左翼合作。进步主义者和包括全国有色人种协进会在内的一些民权组织认为，伊曼纽尔对芝加哥警察杀害17岁少年Laquan McDonald的处理方式使他无资格出任拜登政府官员。

伯恩斯曾在政府任职27年，目前是哈佛大学肯尼迪学校的教授。他于2001年至2005年担任美国驻北约大使，从1997年至2001年担任美国驻希腊大使。两位消息人士透露他被视为驻华大使候选人之一。

另外，美国政治新闻网站Axios12月9日曾报道，拜登考虑提名前印第安纳州南本德市市长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）出任美国驻华大使。

由于拜登政府暗示将保留特朗普政府时期的对华强硬路线，同时可能寻求在气候变化等问题上与中国合作，美国驻华大使将成为中美这世界前两大经济体之间至关重要的沟通桥梁。美国国务卿布林肯说，中国是美国面临的重大国家挑战。国防部长奥斯丁将中国描述为对美国军事霸权的最大威胁。

