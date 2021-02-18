张亚中二度参选国民党主席 批国民党毫无积极作为

国民党昨天宣布增聘台湾大学前教授张亚中为中央评议委员会委员后，张亚中今早即发表声明宣布参选国民党主席。

这也是张亚中继去年初国民党主席补选以来，第二次宣布参选国民党主席。

综合《联合报》、《自由时报》报道，张亚中在声明中表示，他要让国民党成受人尊重的政党，以及让台湾变成是受人尊敬的台湾，让中华民国成受人尊敬的中华民国。

张亚中批评，大陆解放军战机天天出现在台湾的防空识別区，而国民党除呼喊一些不痛不痒口号外，毫无一点积极作为，“难道在中华民国最大危机面前，这个创建国家的光荣政党，就要这么无声无息地消亡在天地之间”？

张亚中也质疑，国民党内诸天王与领导们，在这些年“干了些什么事”；他并批评在他们手上短短20、30年时间，国民党已变得颓唐、破败、屈辱到如此程度。

“党的前途在你们手上葬送，党的精神在你们心中消逝，国家命运在你们的作为里涣散，两岸和平也在你们的漠视中，陷入了危机。现在，你们该用什么样的方式，向我们这些忠贞的党员交代？”

张亚中指出，国民党党员一次次热情期待党内天王们扮演救世主，但结果都是一次次被忽悠、背叛。

他说：“我们期望他们救党，他们把党救成什么样？我们期望他们救国，这个国家现在变成什么了？我们期望他们带来两岸和平，现在他们连最基本的九二共识都不知弄到哪里去了？然而，我们还要期望他们什么？难道是期望他们跟民进党携手，把我们带入战火的地狱之中吗？”

张亚中在声明中承诺，若当选国民党主席，他将完成包括反思历史功过、确定理念路线、采行集体领导、党务全面革新、推动泛蓝集成以及创造两岸和平等六大承诺，让国民党再度成为为国家民族复兴而努力的政党。



