港中联办高层调整 最高检王松苗空降任秘书长

香港中联办出现高层调整，原中国最高人民检察院办公厅主任王松苗接替文宏武，担任中联办秘书长。

据《星岛日报》报道，中联办官网“主要官员”一栏已经更新资料，显示王松苗担任秘书长，并附有其简历。王松苗出生于1968年7月，现年52岁，安徽岳西人，1990年毕业于华东政法学院法学专业，之后在最高人民检察院《检察日报》工作长达22年，历任编辑、评论部主任、副总编辑、总编辑。曾经连续两年斩获中国新闻作品最高奖中国新闻奖，并曾荣获第10届长江韬奋奖，号称“法治新闻人”。

2013年，王松苗担任最高检计划财务装备局局长，2016年担任最高检办公厅主任兼新闻办主任。资料显示，曾任华东政法学院院长的曹建明时任最高检检察长（现任全国人大常委会副委员长）。

王松苗具备媒体经验，此次任职同时亦是“政法系”罕见空降。新春之后，王松苗接替文宏武担任中联办秘书长。这也是原广东省委常委、纪委书记施克辉担任中纪委驻国务院港澳办纪检组组长之后，港澳系统再出现的高层调整。

有报道说，文宏武参与在港筹建一家“文化央企”，提升“软实力”。文宏武本身是出版家，曾任联合出版（集团）董事长兼总裁，熟悉文化运营。这家“文化央企”将以联合出版集团、《紫荆》杂志社、银都机构等中资机构为基础，业务涉及出版、新闻、影视、文艺等方面，利用香港汇聚中西文化的优势，做大做强文化产业，推动人心回归。