沪深300指数或创历史新高

在中国春节一周假期中，英美疫情放缓是国际市场交易主线。经济复苏前景刺激风险资产受宠，中国大陆牛年开局也延续股强债弱势头，沪深300指数开盘一举突破2007年创下的最高收盘纪录。

据彭博社报道，沪深300一度涨2.1%，指数摸高5930.91点，如果该升势维持至收盘，将超越2007年保持至今的收盘高点5877.2并创下历史新高。

此外，受益于大宗商品价格强劲走势，有色板块领涨沪深300指数成份股，中国石油等能源股也大涨；香港恒生指数则在连涨七天后走势震荡，当前小幅下跌。此前在大陆休市期间，恒指累计涨3.5%。

回顾春节期间的全球市场局势，美股走势稳健，日经225指数站上30000点，10年期美债收益率一度向上突破1.3%，油价、基本金属、比特币持续走强，均显示风险偏好升温。

东吴证券分析师陶川等人在报告中表示，春节后至中国“两会”是经济数据的真空期，历史上看这一阶段中国股市表现和债市收益率往往稳中有升，今年美国市场再通胀逻辑也将是支撑“两会行情”的重要因素。两会之后，在第一季度经济数据陆续公布、大宗商品大涨的背景下，政策信号或将成为引发市场调整的重要导火索。

节后首日A股开门红应不意外。东吴证券投资顾问邓文渊表示，假期时外围市场都是顺周期股涨，周期股中很多都是权重股，权重股带动下，股指也会跟涨。2021年投资者会继续抱团龙头股，但他也说，市场要像去年那样大涨有难度，未来要关注管理层对估值泡沫的容忍度等因素。

值得注意的是，作为消费白马的龙头，A股市值第一的贵州茅台今天不涨反跌，当前跌2%。不过，前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，周期股获青睐或仅是阶段性机会，他仍看好消费白马的持续表现，此外也看好代表新经济方向的新能源龙头。



