茅台总工入围中国工程院士候选人引争议

茅台集团总工程师、首席质量官王莉，据报入围了中国工程院增选院士名单。不过，有舆论却将此事联系到多年前的“烟草院士”争议，甚至调侃其为“白酒院士”。

《新京报》从贵州省科学技术协会官方渠道了解到，包括王莉在内的候选人名单，于2月8日举行的贵州省推选中国工程院院士候选人评审会上确定。据报道，由中国工程院院士，贵州大学党委副书记、校长，省科协副主席宋宝安及相关领域共12名专家组成的推选专家委员会参与评审。

评选材料审核组审核的材料包含重要科技奖项、发明专利、论文著作、工程设计等方面的重要成果。经审核后拟推选包括王莉在内的四人进入候选人名单。

但是，进入候选人名单并不意味着入选。候选人还需要修改完善材料和做好后续申报工作。

白酒行业作为贵州省近年来重点关注的行业之一，王莉作为该省白酒行业的技术领军者获得此次推荐，自2020年年末便已有端倪。2020年11月末，贵州省公布第九批省管专家建议人选名单，整份名单共99人，王莉名列其中。

2021年2月4日，根据贵州省人才工作领导小组统一部署，王莉获颁“贵州省省级高层次人才服务绿卡”（又称“优才卡”）。《新京报》指出，“贵州省省级高层次人才服务绿卡”是贵州省人才工作领导小组根据《贵州省“优才卡”制度实施办法（试行）》设立，首批发放对象主要是中国“两院”院士、国家级人才计划项目入选者或有关奖项获得者、贵州省核心专家。

从贵州茅台在官方微信号公示的信息来看，王莉作为工程技术应用研究员，享受中国国务院特殊津贴，并入选中国酒业大师、首席白酒品酒师、中国评酒大师。在贵州茅台集团官方网站展示的九名核心管理层人员，王莉也位列其中。

不过，针对王莉入选中国工程院士候选人一事，许多网民却认为不合理，纷纷调侃道：“酱香型科技专家？”“酱香科技，能解决芯片问题吗？”但也有部分网民表示理解，认为酿酒同样需要技艺：“食品工程啊，茅台酒是食品工程蒸馏造酒的巅峰”“认为酿酒师就不配当工程院院士是歧视酿酒师和酿酒技艺。”

对于此事引发的热议，央广网昨天发表评论文章指出，中国工程院士是中国科技界最高荣誉称号。被推荐者都是对推动国家和社会科技进步有建树的科技工作者。而酿酒行业本身就存在争议。

文章引述顶尖医学期刊《柳叶刀》说，任何剂量的酒精都对健康有害。2020年，世界卫生组织敦促各国政府采取限制酒精的措施，因为酒精不仅有害身体，还会引发暴力和精神问题。

文章接着强调，推荐致力于研究“酿酒”技术的研究人员评选院士，很难代表“科技兴国”的战略方向，同时也会引起人们对社会科研方向和院士推荐、评选标准的质疑。

文章写道：“茅台集团是著名酿酒企业，市场地位高，在贵州连续三年纳税第一。在此背景下，茅台集团总工程师由贵州省科协推荐入围中国工程院增选院士名单，也是一个容易引发议论的焦点，推选有没有被科研成果之外的市场因素影响？倘若当选，最大得益者是不是其供职的酿酒企业？”

文章最后指出，凡此种种疑问，都需要直接面对，“相关各方应当慎之又慎！”