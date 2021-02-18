梁振英：香港教育界应摒除“害群之马”

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英指出，过去一段时间，香港部分学校出现了问题，有教师将政治目的带入课堂，而香港教育专业人员协会（简称教协）却为“问题教师‘出头’，令他们愈发有恃无恐”。他因此直言，要把“害群之马”打掉。

梁振英接受中新社采访时说，去年由于冠病疫情，香港不少学生需在家中上网课，这让家长有更多机会在孩子身边了解、留意到课堂上的内容。

他接着表示，有老师将鸦片战争的起因反过来教，称英国的所作所为是所谓“消灭鸦片”，令家长感到愤怒，同时引起社会高度关注；其后，该老师的职业执照被吊销，“教师在大的政治问题上的基本立场，很关键”。

“教师无论出现个人操守还是教学能力水平等问题，一旦致使校领导、办学团体甚至教育局要进行处理，教协都会出现，不分青红皂白，也不弄清案情。”梁振英说，“怕了”教协的校领导及办学团体，往往选择“息事宁人”。

梁振英指出，由香港大、中、小学和幼儿园教师组成的教协，是香港最大的单一行业工会及参与会员最多的组织，但其领导机构却长期被香港泛民主派所把持，该组织也一直在为问题教师“出头”。

梁振英认为，放任问题教师是个大问题。他说：“教协不能继续在这些问题上，成为出问题的老师的‘保护伞’。”

报道指出，梁振英2019年成立了“803基金”，工作方向之一就是学校。当有家长对教师的不当行为进行举报，基金都会先进行核实，若发现问题，就会向教育局报案、投诉。

“我知道让家长（举报）很难，但亦希望有人能够挺身而出。”梁振英强调，让教育局根据投诉认认真真地依照有关的法律政策，把“害群之马”打掉，是处理教育问题的关键所在。

香港特区政府教育局早前就通识教育科改革向中学发出问卷。问卷显示，改革后的通识科主要涉及三个主题，包括“一国两制”下的香港、改革开放以来的国家、互联相依的当代世界，其建议教授内容有香港的回归历程、总体国家安全观等。

梁振英认为，上述主题需在学校中依照中学、小学不同年龄的学习程度，进行深浅不一的基本教育。但除了学校课程中通识科内容问题外，教育更关键的还在于老师走进课堂、把门关上之后怎么教。



