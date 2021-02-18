中国新一线城市中13城GDP超万亿人民币

中国15个新一线城市中，有13个城市的GDP超过万亿元（人民币，下同，约2000万新币）大关，两个城市超过了2万亿元，分别是重庆和苏州。

据第一财经报道，第一财经·新一线城市研究所发布的《2020城市商业魅力排行榜》，2020年15个中国新一线城市分别是成都、重庆、杭州、武汉、西安、天津、苏州、南京、郑州、长沙、东莞、渖阳、青岛、合肥、佛山。

15个城市中，有13个城市的GDP超过万亿元（人民币，下同）大关，两个城市超过了2万亿元，分别是重庆和苏州。

其中，重庆以25002.79亿元居新一线城市第一位。在中国所有城市中，重庆GDP总量仅次于上海、北京、深圳和广州四个一线城市，位列第五。

2020年重庆GDP总量仅比位居中国第四的一线城市广州少16.32亿元，未来重庆GDP总量很有可能超过广州，进入到前四行列。

重庆之后，苏州2020年GDP为20170.5亿元，按可比价格计算，比上年增长3.4%，GDP总量在新一线城市中位居第二，在中国所有城市中位居第六。值得注意的是，苏州也是六个突破2万亿元大关的城市中，唯一一个普通地级市。

从增速来看，中国增速较快的几个新一线城市主要是强省会城市，其中前五名分别是西安、南京、合肥、成都和长沙。其中西安以5.2%的增速位居新一线城市第一。此外，合肥、长沙、成都都是来自中国中西部地区。