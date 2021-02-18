分析：中国央行等额续做MLF 未派发牛年开门红包

中国央行春节假期后首日等额续做中期借贷便利（MLF），操作利率亦连续第10个月持平，符合市场预期，影响属中性；而逆回购操作则延续节前回笼态势，且净回笼规模略超预期，不过由于节后现金回流，资金回笼也是惯例。

路透社引述分析人士认为，整体而言央行操作依然彰显克制态度，求稳基调不变。从流动性层面来看，政策“转弯”虽然不会急，但方向已定，资金紧平衡料会是未来主线；但通胀温和下，政策利率大概率继续持稳，上调风险不大，短期内市场利率亦会在目前波动区间持稳。

“本月MLF等量续做，中性操作，不好不坏，没有增量信息”，南京证券固定收益分析师杨浩称，但结合逆回购回笼和最近央行政策收敛的态度来看，MLF操作还算是相对利好信心，因为在上个月MLF缩量续做后，本月至少长期资金没有持续收紧。

央行今天公告称，春节后现金逐步回笼，今日开展2000亿元（下同，人民币，约400亿新元）MLF操作（含对今日MLF到期的续做）和200亿元逆回购操作，维护银行体系流动性合理充裕。考虑逆回购和MLF操作在内，今日公开市场全口径净回笼2600亿元。

该一年期MLF利率连续第10个月持平于2.95%；七天逆回购利率亦继续持稳于2.20%。

中信证券固定收益首席分析师明明说：“今天这个操作总体中性吧，MLF等额续做。虽然短期的逆回购操作是净回笼，但央行也提到了，因为节后现金回流增加了资金供给，所以短期资金工具的需求不会有那么多。”

华泰证券固定收益团队也点评指出，此次MLF等额续做基本在预期之内，逆回购回笼规模略超预期。节前央行逆回购的投放规模不小，主要是为了对冲居民取现压力。今年由于就地过年的影响，取现规模已经显著降低，而节后1至2周内现金将逐步回流银行体系，对资金面形成一定支撑。

该团队并称，从历史经验来看2月财政支出力度不小，普惠金融定向降准也有望在月底落地，这些都是资金面面临的积极因素。“跨节资金回笼是惯例操作，只是时间和节奏的问题。”

据路透社统计，因春节假期，包括本周六（20日）调休工作日在内，本周共三个工作日，公开市场有3800亿元逆回购到期，其中今日到期2800亿元。此外，2月仅有一笔MLF到期，规模2000亿元，到期日2月17日，落在春节长假的最后一天，实际到期顺延至假期后首日（18日）。

中国今年春节假期为2月11日至17日。央行公开市场上周净回笼1000亿。市场人士认为，央行操作仍坚持“稳字当头”，彰显其对流动性“不急不躁”的克制态度。

中国经济回暖趋势不改，同时全球疫情形势依然严峻，这导致国内政策利率下调概率不大，但上调条件亦不足。

分析人士预计，在风险偏好上行背景下，货币政策难有放松空间，但“稳字当头”决定了还要保持一定灵活性；在货币政策正常化的进程中，央行仍会借助逆回购+MLF组合，使得流动性在“稳”字当头的总基调下实现紧平衡，同时政策利率继续持稳，市场利率则在有限的区间内自由波动。

华泰证券固收团队报告认为，央行2020年四季度货币政策执行报告在一定程度上传递了今年全年的调控思路。报告再提“稳字当头，不急转弯”，延续了“把好货币供应总闸门”的提法，价重于量，中性态度溢于言表。

该报告并称，事实上经历了1月流动性预期的逆转以后，市场对货币政策的期待已经不高，资金面维持紧平衡是一致预期。

“整体上，体现央行谨慎维持资金面平衡，预计后续央行延续‘稳’字当头，维持流动性紧平衡格局，避免局部资产泡沫风险。”光大银行金融市场部分析师周茂华说。

中国央行2020年四季度货币政策执行报告指出，判断短期利率走势首先要看政策利率是否发生变化，主要是央行公开市场七天期逆回购操作利率是否变化，而不应过度关注公开市场操作数量。

报告并称，公开市场操作数量会根据财政、现金等多种临时性因素以及市场需求情况灵活调整，其变化并不完全反映市场利率走势，也不代表央行政策利率变化。

东方金诚首席宏观分析师王青分析认为，2月MLF操作利率保持不动符合市场普遍预期，也体现了近期监管层强调货币政策要“稳”字当头，“不会过早撤出支持政策”的基本内涵。

展望未来MLF利率走势，王青称，若不发生新的重大冲击，预计年内MLF利率将保持在当前水平；今年货币政策回归常态化是大方向，这将主要体现在M2（广义货币供应量）和存量社融增速向名义GDP增速回落，而非以MLF操作利率为代表的政策利率上调。

央行货币政策司司长孙国峰此前撰文指出，2021年货币政策要坚持“稳字当头”、不左不右；综合运用存款准备金率、再贷款、再贴现、MLF（中期借贷便利）、公开市场操作等多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。