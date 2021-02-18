贵州科协：茅台总工完全有条件入围

针对贵州茅台总工程师、首席质量官王莉入围中国工程院增选院士名单引发网络热议，贵州科协工作人员今天回应，王莉完全有条件入围，但由于茅台是热点，“使该事件成为热点”。

中国工程院院士理应代表顶尖科技人才，但评选机制却争议不断。此前公布王莉入围中国工程院院士，引发中国网民哗然，央广网也发文指应“慎之又慎”；王莉此次入围院士，被外界讥为“白酒院士”，同时让人联想起2011年当选院士的中国烟草总公司研究员谢剑平，当时他被戏称为“烟草院士”。

对此，贵州科协工作人员今天回应，王莉是由贵州轻工业协会推荐，根据她的获奖的情况、论文著作、发明专利、科技奖项等方面，作为她的评审资格条件，由贵州科协组织的评审专家委员会，评审后同意推荐。

至于网民提出研究白酒也能成为院士的质疑，这名工作人员表示，“她（王莉）完全有这个条件。”同时，其认为王莉被推荐事件引发质疑一事，“主要是因为‘茅台’是热点，使该事件成为热点”。

据该工作人员表示，此次中国工程院院士推荐评选主要是根据被推荐人的理论方面对行业的贡献为衡量标准，“王莉作为享受中国国务院特殊津贴，中国品酒大师，这些头衔就是对她作出的贡献的认可”。

据封面新闻报道，关于2021年中国工程院院士推选，现阶段由贵州科协推荐上报中国科协，是否能够被评为院士，还需要由中国科协进行经一步评定。

另一方面，中国科协今天也针对王莉入围工程院士候选人一事表示，当局已经关注到这个事情了，“今天是上班第一天，目前只是知道地方科协上报了名单。”

中国科协也指出，关于王莉的具体情况还不清楚，之后将做一个调查，并通过地方科协发布具体情况。