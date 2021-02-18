瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一“安全着陆”

瑞幸咖啡表示，瑞幸咖啡董事会特别小组已结束对董事长兼CEO郭谨一内部调查，未发现任何证据证明其不当行为。董事会将继续全力支持郭谨一和管理团队。

据《新京报》报道，今年1月初，瑞幸咖啡七名副总裁和多名高管联署的举报信指出，由于郭谨一的“无德无能”，瑞幸咖啡到了存亡的边缘；为维护广大员工、消费者和投资人的利益，他们联名请求董事会和大股东立即罢免郭谨一的董事长和CEO职务，并尽快任命新的公司高级管理层。

联名信也列举了郭谨一的多项“失职”问题，包括贪污腐败、通过手套供应商舞弊，损害公司利益，清洗和控制采购体系人员，破坏供应链原有独立的审核内控机制等。

联名信还指责，郭谨一大量报销个人发票，套取巨额现金。

不过，经过瑞幸董事会一个多月的调查后，瑞幸咖啡于昨晚发布公告称，特别小组采访了近40人，查阅了5万多份交易文件、电子邮件后，查无信中举报的相关内容，未发现郭谨一涉及不当行为。

公告也指出，调查小组发现，部分瑞幸咖啡的前任管理层成员，参与策划请愿书。

报道指出，今年1月初上述举报信发出后，郭谨一曾在瑞幸咖啡内部作出回应，称已第一时间提请董事会成立调查组，就所述事件进行调查；同时，郭谨慎还表示，举报信是在1月3日由瑞幸咖啡创始人兼前董事长陆正耀，以及瑞幸咖啡前法定代表人，总经理、执行董事钱治亚组织并主持起草，“部分当事员工不明真相，被裹挟签字”。

另据财经网报道，在获内部调查组“正名”后，郭谨一今天也发布员工内部信，对过去一年作出总结。他透露，目前瑞幸门店总数近4800家，注册用户已近1亿。他也说，2021年1月，瑞幸新开门店数超过120家，但并未透露这120家的直营或加盟比例。