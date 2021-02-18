中国人春节热衷看理财直播 北上广深人最多

这个春节假期，中国多家金融机构通过理财直播等形式在支付宝上营业，直播观看人次同比去年春节增长超10倍，基金讨论区访问量也同比翻倍。虽然交易暂停，但“基金热”延续，不少投资者仍习惯在理财社区交流。支付宝理财平台数据显示，基金讨论区热度较去年春节大幅提升，访问人数同比翻倍。

据第一财经报道，支付宝理财平台数据显示，今年春节假期，理财直播观看人次和去年春节相比上涨超10倍。其中，3成人选择在夜间观看直播，而大年三十当晚直播观看人次首次超过60万。

数据还显示，一二线城市春节观看理财直播的人次最多，上海、北京、广州、深圳分列前四，杭州、成都、苏州、武汉、东莞、重庆等城市跻入前十。“和家里商量就地过年了，拜年改成线上，自己的时间也变多了。”在北京工作的王先生说，没系统学习过金融知识，但春节看直播，对理财能多一分了解。

中国社会科学院大学金融研究所所长李永森说：“很多投资者理财经验相对不足，在春节假期学习相关金融知识，是一个好的现象。”李永森提示，市场是充满变化的，要按照自己的风险承受能力合理配置基金等资产，理性投资，分赛道持有，不宜盲目跟热度，也要避免追涨杀跌、频繁操作。

尽管春节已过，但理财直播的热度不减。据悉，2月18日起，33家金融机构将把丰富的投教知识和百余款理财产品搬上支付宝“理财节”。期间，机构将在财富号带来更多场次的理财直播，多只新发基金也将亮相。

蚂蚁基金副总经理梁景瑞说，当下市场热度较高，也考验投资者的知识储备和策略判断。新的一年仍然建议投资人理性投资，切勿冲动跟风。支付宝理财平台此前也于1月曾提醒投资人权益基金已连续两年大涨，应在2021年适当降低对权益基金的收益回报预期、均衡资产配置。