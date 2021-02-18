中国外交部：网上涉华谣言是要破坏中缅关系

中国外交部今天（18日）谈及缅甸局势时说，网络上很多涉华谣言是要破坏挑拨中缅关系，缅甸当前的局面是中国不愿看到的，希望缅甸各方在宪法和法律的框架内妥处分歧，恢复稳定。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上回答记者就缅甸局势的提问时说，目前在缅甸问题上有很多涉华谣言，中国驻缅甸大使陈海已接受媒体采访，详细阐述了中方的原则立场，澄清了谣言。她愿再次郑重、负责任地声明，“网络上的那些完全是谣言，目的是要破坏、挑拨中缅关系和友好”。

华春莹指出，中国是缅甸的友好邻邦，中国希望缅甸各方以人民的意愿和利益为重，通过对话在宪法和法律的框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

华春莹表示，缅甸民盟和军队同中国都有着友好关系，“出现了当前这样的局面，是中方不愿意看到的“，希望缅甸各方在宪法和法律的框架内妥善处理分歧，能够恢复政治和社会稳定。

她还说，正在了解中方在缅公民的影响问题，希望缅甸有关方面采取措施保障中国企业和公民在当地的安全。

此前，中国驻缅甸大使陈海15日接受缅甸媒体书面采访时提到，缅甸现在的局面完全是中国不愿意看到的，并指有关中国飞机运送技术人员赴缅、中国帮助缅甸建防火墙、中国士兵出现在缅甸街头的说法是无稽之谈。