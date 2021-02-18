黎智英再申请保释被拒

香港壹传媒创办人黎智英今天（18日）再到法院提出保释申请，但不被法官批准，黎智英继续被还押。

据香港《明报》报道，黎智英去年12月3日就串谋欺诈罪出庭面控时被法院还押，后来在《香港国安法》下被加控勾结外国或境外势力危害国家安全罪。他随后获准保释，但终审法院在12月31日将黎智英还押。

黎智英就欺诈罪，以及违反国安法的案件提出保释申请。审理保释申请的高等法院法官彭宝琴指出，终审法院早前只处理涉及国安法的案件，黎智英在欺诈案中已经获准保释，高等法院无需处理与欺诈案有关的保释申请。黎智英的代表律师之后撤回涉及欺诈案的保释复核申请，意味着法官只处理涉及国安法的保释申请。

黎智英妻子李韵琴、长子黎见恩、次子黎耀恩、女儿等多名家属，以及壹传媒行政总裁张剑虹、天主教香港教区荣休主教陈日君、香港民主党国际事务委员会主席刘慧卿到场旁听。

黎智英前天（16日）据报在监狱再次被捕，原因是他涉嫌幕后指挥，并与助手Mark Simon及一名律师助理陈梓华，串谋协助一个香港人李宇轩偷渡往台湾，涉违反“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪及“串谋协助罪犯”罪。

香港警方去年8月公布，他们经由相互通报机制接获中国大陆执法部门的通报，得知12名年龄介于16至33岁的香港男女涉嫌非法入境，被大陆执法机关拘留。其中一个人后来被证实是李宇轩。李宇轩去年12月30日被深圳盐田区法院判处有期徒刑七个月，以及罚款1万元人民币（2100新元）。