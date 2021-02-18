下午察：中英关系何以一步步走向谷底？

中英矛盾不断加深，一项民调显示有近半数受访英国人认为中国的崛起对英国造成威胁，大部分受访者反对与中国建立经济关系。

英国智库“英国外交政策集团”（British Foreign Policy Group）前天（2月16日）在官网发布的年度报告显示，超过四成的受访英国人将中国崛起视为一种严重威胁（critical threat），高于去年的30%。此外，只有22％的英国人支持英国政府与中国达成任何形式的经济参与和金融投资协议。

在卡梅伦执政时期，英国希望以经贸为主轴深化双边关系，英中关系一度开启“黄金时代”并在2015年达到高点。但随着英国政坛易将，加上英国脱欧、特朗普入主白宫和中美贸易战等因素搅动大局，中英关系近年来已走向滑坡。从香港问题到华为5G，再到近期的新疆人权问题和冠病溯源议题，两国频频针锋相对。

好些西方媒体和学者都说，“中英的黄金时代已经结束”。

香港问题：

中国在2020年6月30日实施《香港国安法》，引起西方国家的关切。英国对此向持有英国国民（海外）护照（BNO）香港居民出台新政策，让BNO身份持有者在英国生活、学习和工作五年，并最终可申请入籍英国。

英国指责北京撕毁1997年香港主权移交之前所做的承诺，即维护特区的关键自由权和自治权50年不改变。约翰逊政府认为，对香港这个前殖民地有道义上的责任。

中国批评英国此举干涉中国内政，并在上个月31日，即英国新政策生效当天起，不再承认港BNO护照为旅行证件和身份证明。

中国外交部抨击英国公然违背承诺，执意为具有BNO身份的香港居民炮制、出台“量身定制”的赴英居留和入籍政策，并一再扩大适用范围，并指英国试图把大批港人变成二等英国“公民”，已经彻底改变了原来中英谅解的BNO性质。

华为问题：

英国去年7月宣布，将在2027年以前全面移除第五代移动通信技术（5G）网络华为设备，随后规定英国电信公司今年9月后不得安装新华为5G套件。

英国国会国防委员会去年10月还称，有证据显示华为与中国政府串通勾结，并提到英国可能将移除华为5G设备的期限提前两年到2025年。

中国商务部批评英国的决定是“歧视性做法”，并誓言采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

有分析认为，英国已扛不住美国的巨大施压，即使牺牲未来经济发展和信息优势也要排除华为设备，但华为已参与英国电信基础建设20年，全面撤换华为设备费时费钱。

但英国弃用华为可能顺应英国民意，因为大部分英国民众似乎对华为和其他中国企业持负面看法。

英国外交政策集团的最新报告指出，只有13%的英国人支持中国方面参与英国基础设施建设项目。报告也提到，多数受访者不支持英中达成经济参与和金融投资协议，凸显英国民众对中国的“敌对情绪”，并认为这可能与外界特别关注华为在建设英国5G基础设施方面所扮演的角色有关。

互封媒体及新疆人权问题：

中英博弈也延伸到媒体领域。英国媒体监管机构本月4日以中国环球电视网（CGTN）的编审工作最终由中国共产党负责为由，撤销其广播执照。中国随即指责英国广播公司（BBC）在1月26日播出涉及冠病疫情的“假新闻”，要求BBC公开道歉。

中国外交部新闻司指BBC在涉疫情新闻视频中，将疫情与政治挂钩，重新翻炒中国疫情“隐瞒论”“源头论”“责任论”，还将一段反恐演习视频作为中国防疫部门“暴力执法、侵犯人权”新闻播出。负责人指“这是典型的带有意识形态偏见的假新闻”，影响恶劣。

BBC本月2日在官网发布的新疆课题报道再引发中国强烈不满。

BBC报道称，采访了数名曾在新疆“再教育营”中被拘禁并据称受到性侵犯和强奸的维吾尔族妇女。中国外交部驳斥该报道，称新疆根本不存在“再教育营”，中国根本不存在针对女性的系统性性侵和虐待，并说新疆设立的职业技能教育培训中心是属于学校性质。

2月12日凌晨，中国国家广播电视总局祭出封杀令，禁止BBC世界新闻台在中国落地。英国外长拉布指中国禁止BBC世界新闻台的决定，“令人无法接受”。

英国政府表明，将继续与欧盟和美国一起，就新疆人权问题向中国施加压力。在人权问题上，英国外交政策集团的最新报告显示，40%的人支持英国就中国的人权记录提出异议。

疫情溯源：

在冠病疫情溯源问题上，英国和美国一唱一和，让中国不高兴。

美国国家安全顾问苏利文先发声，呼吁中国提供冠病疫情暴发初期数据，英国首相约翰逊对此表示支持。

据路透社报道，约翰逊本周一在一场新闻发布会上还呼吁世界大国签署一项关于大流行病的全球条约，以确保“适当的透明度”。被问及谁应当为冠病疫情源头信息缺乏透明度负责时，约翰逊说：“很显然大部分证据似乎表明，疫情起源于武汉。”

拉布也向中国施压，表示中国在冠病病毒溯源问题上必须同世卫合作，“我们希望看到全面合作”。

中国驻英国使馆发言人回应称，中国坚决反对有关国家将疫情政治化、对中国污名化，坚决反对向中国甩锅推责。