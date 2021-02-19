官方披露四名中国军人去年在中印冲突中死亡

中国官媒今天（19日）公布，四名中国士兵去年6月在边境地区的“前出交涉和激烈斗争中”死亡。官媒提到，“2020年4月以来，有关外军严重违反两国协定协议，在加勒万河谷地区抵边越线修建道路、桥梁等设施”。从以上信息判断，四名士兵是在中印边境冲突中死亡。

据中国《解放军报》报道，其中三名中国士兵陈红军、陈祥榕、肖思远“毫不畏惧、英勇战斗，直至壮烈牺牲”，另一名士兵王焯冉则在渡河前出支援途中，“为救助战友牺牲”。

中央广播电视总台央广军事微信则报道，“营长陈红军、战士陈祥榕突入重围营救，奋力反击，英勇牺牲；战士肖思远，突围后义无反顾返回营救战友，战斗至生命最后一刻；战士王焯冉，在渡河前出支援途中，拼力救助被冲散的战友脱险，自己却淹没在冰河之中。”报道也提到，边防团团长祁发宝“身先士卒，身负重伤”。

报道称，2020年4月开始，“有关外军违反两国协议协定，抵边越线搭建便桥、修建道路，频繁在边境越线争控，试图单方面改变边境管控现状，导致边境局势陡然升温。”

报道接着提到，外军6月“公然违背与我方达成的共识，悍然越线挑衅。按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长祁发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉，却遭对方蓄谋暴力攻击。祁发宝组织官兵一边喊话交涉，一边占据有利地形，与数倍于己的外军展开殊死搏斗。增援队伍及时赶到，官兵们奋不顾身、英勇战斗，一举将来犯者击溃驱离。外军溃不成军，抱头逃窜，丢下大量越线和伤亡人员，付出了惨重代价。”

《解放军报》报道，“面对外方的非法侵权挑衅行径，我边防官兵保持克制忍让，尽最大诚意维护两国关系大局和边境地区和平安宁。在忍无可忍的情况下，边防官兵对暴力行径予以坚决回击，取得重大胜利，有效捍卫了国家主权和领土完整。”

报道也提到，这五人是“先进典型”，而中央军委授予祁发宝“卫国戍边英雄团长”荣誉称号，追授陈红军“卫国戍边英雄”荣誉称号，给陈祥榕、肖思远、王焯冉追记一等功。

《解放军报》也发表评论员文章，提到中国边防部队在“维护国家领土主权的边防斗争”中“取得重大胜利”。

中印军队去年6月15日在双方边境西段的拉达克地区加勒万河谷爆发严重肢体冲突，造成印军20人死亡，上百人受伤。中国并未公布自身伤亡数字，但这是50多年来双方之间发生的规模最大的流血事件。

中印两国本月已开始从边境摩擦点撤兵。学者分析认为，中印双方此次脱离接触，将为两国未来恢复双边关系扫除障碍。