施罗德申请在中国设立公募基金公司

更多外资资管巨头加快在华业务拓展步伐。中国证监会网站显示，已接到施罗德投资管理有限公司提交的在中国境内设立公募基金公司的申请材料。施罗德也成为继贝莱德、路博迈、富达和联博等之后，又一家拟进入中国公募基金市场的外资资产管理公司。

据路透社报道，证监会公布的审批进度公示显示，于周四（18日）接到施罗德投资的申请材料。截至2020年6月30日，施罗德投资在全球范围内为客户管理的资产管理规模总值达6496亿美元。

施罗德于1994年在上海成立第一个中国内地的代表处，是首批进入中国内地的外资资产管理公司之一，并在2005年与交通银行成立交银施罗德基金公司。

施罗德2007年开始通过QDII额度（合格境外机构投资者）为客户提供海外投资机会。2015年正式进驻上海自贸区，成立全资子公司，并于2017年升级为外商独资投资管理公司（IM WFOE）--施罗德投资管理（上海）有限公司。

去年8月时，中国证监会核准全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）在华设立基金公司，成为首家外资独资公募基金公司。路博迈(Neuberger Berman)、富达国际和联博（AllianceBernstein）随后也提出了申请。