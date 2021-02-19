台陆委会：大陆疫苗不得输入台湾

台湾前总统马英九近日向蔡英文政府喊话“不该拒绝中国大陆疫苗”，台湾陆委会副主委兼发言人邱垂正昨天（18日）强调，依“台湾地区与大陆地区贸易许可办法”规定，中国大陆疫苗不得输入到台湾；对于国民党建议修法开放，陆委会回应，指挥中心没有相关规划。

据《自由时报》报道，疫情指挥中心指挥官陈时中昨天也强调，现在法规规定无法买中国大陆疫苗，至于是否要跳脱法规购买，他说：“离这个阶段很远”，并称中国大陆疫苗必须先把安全性、有效性确定后再说。

邱垂正说，陆委会有洽疾管署了解，自从疫情以来，中国大陆并未透过两岸医药卫生合作协议管道，向台湾提供中资疫苗相关的资讯，也没有主动表达愿意提供疫苗予台湾使用。

另一方面，中国大陆国台办发言人马晓光发日前布新闻稿指出，上海复星集团早在2020年3月就与德国BioNTech公司签约，并拥有中国大陆及港澳台地区的独家代理权，反问台湾：“为什么绕过上海复星集团向德国BNT公司购买疫苗？为什么刻意隐瞒上海复星集团参与疫苗研发的事实？”

陆委会驳斥，中国大陆一再将疫苗取得等涉及医卫专业的问题，进行政治操作，借机恶意批评攻击台湾。陆委会表示，无论基于商业考量或其他原因，都不应有阻挠他方取得疫苗的行为。台湾也期待，各方能有更多分享互利，而非争夺或阻挠的作为。