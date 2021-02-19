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台陆委会：大陆疫苗不得输入台湾

发布 / 2021年2月19日 11:17 AM

更新 / 2021年2月19日 11:22 AM

由中国北京科兴生物研制的冠病疫苗在巴西圣保罗的一个工厂大量生产。目前，台湾还没有引入中国大陆的任何疫苗。（路透社）

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台湾前总统马英九近日向蔡英文政府喊话“不该拒绝中国大陆疫苗”，台湾陆委会副主委兼发言人邱垂正昨天（18日）强调，依“台湾地区与大陆地区贸易许可办法”规定，中国大陆疫苗不得输入到台湾；对于国民党建议修法开放，陆委会回应，指挥中心没有相关规划。

据《自由时报》报道，疫情指挥中心指挥官陈时中昨天也强调，现在法规规定无法买中国大陆疫苗，至于是否要跳脱法规购买，他说：“离这个阶段很远”，并称中国大陆疫苗必须先把安全性、有效性确定后再说。

邱垂正说，陆委会有洽疾管署了解，自从疫情以来，中国大陆并未透过两岸医药卫生合作协议管道，向台湾提供中资疫苗相关的资讯，也没有主动表达愿意提供疫苗予台湾使用。

另一方面，中国大陆国台办发言人马晓光发日前布新闻稿指出，上海复星集团早在2020年3月就与德国BioNTech公司签约，并拥有中国大陆及港澳台地区的独家代理权，反问台湾：“为什么绕过上海复星集团向德国BNT公司购买疫苗？为什么刻意隐瞒上海复星集团参与疫苗研发的事实？”

陆委会驳斥，中国大陆一再将疫苗取得等涉及医卫专业的问题，进行政治操作，借机恶意批评攻击台湾。陆委会表示，无论基于商业考量或其他原因，都不应有阻挠他方取得疫苗的行为。台湾也期待，各方能有更多分享互利，而非争夺或阻挠的作为。

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