环时：解放军报用“外军”代指印军显示中国保持克制

中国官媒《环球时报》英文版今天（19日）报道，四名中国士兵去年6月在中印边境地区冲突中死亡，并提到在中印双方于边界地区脱离接触的背景下，《解放军报》在说到印度士兵时使用“外军”一词，显示中国保持克制，不想煽动民众情绪。

《解放军报》今天提到，“2020年4月以来，有关外军严重违反两国协定协议，在加勒万河谷地区抵边越线修建道路、桥梁等设施”。

报道称，三名死亡中国士兵陈红军、陈祥榕、肖思远“毫不畏惧、英勇战斗，直至壮烈牺牲”，另一名士兵王焯冉则在渡河前出支援途中，“为救助战友牺牲”。

报道也提到，“面对外方的非法侵权挑衅行径，我边防官兵保持克制忍让，尽最大诚意维护两国关系大局和边境地区和平安宁。在忍无可忍的情况下，边防官兵对暴力行径予以坚决回击，取得重大胜利，有效捍卫了国家主权和领土完整。”

中央广播电视总台央广军事微信则报道，外军6月“公然违背与我方达成的共识，悍然越线挑衅。按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长祁发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉，却遭对方蓄谋暴力攻击。祁发宝组织官兵一边喊话交涉，一边占据有利地形，与数倍于己的外军展开殊死搏斗。增援队伍及时赶到，官兵们奋不顾身、英勇战斗，一举将来犯者击溃驱离。外军溃不成军，抱头逃窜，丢下大量越线和伤亡人员，付出了惨重代价。”

《解放军报》也发表评论员文章，提到中国边防部队在“维护国家领土主权的边防斗争”中“取得重大胜利”。

中印两国本月已开始从边境摩擦点撤兵。学者分析认为，中印双方此次脱离接触，将为两国未来恢复双边关系扫除障碍。