中国军方：媒体报道边境冲突有利于澄清真相

中国军方提到，中国媒体报道中国士兵去年在边境地区冲突中死亡的新闻，“有利于澄清真相”，并批评印度媒体“歪曲事实真相”。

据“国防部发布”微信发布的信息，中国国防部新闻发言人任国强以答记者问形式说，印军去年6月非法越线、率先挑衅、暴力攻击中国前出交涉人员，蓄意制造了加勒万河谷冲突，造成双方人员伤亡，责任完全在印度。

任国强提到，冲突发生后，中国为维护两国两军关系大局，推动局势降温缓和，保持了高度克制，“体现了中国作为负责任大国的气度担当”。

任国强说：“中方对解决中印边境问题的立场是清晰的、一贯的、真诚的，始终致力于通过对话谈判解决争端，始终致力于维护中印两国两军关系大局，始终致力于尽快推动局势降温缓和，尽快恢复中印边境地区和平安宁。”

《解放军报》今天（19日）提到，“2020年4月以来，有关外军严重违反两国协定协议，在加勒万河谷地区抵边越线修建道路、桥梁等设施”。

报道称，外军2020年6月“公然违背与我方达成的共识，越线搭设帐篷。按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长祁发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵，蹚过齐腰深的河水前出交涉。”

报道也提到，三名死亡中国士兵陈红军、陈祥榕、肖思远“毫不畏惧、英勇战斗，直至壮烈牺牲”，另一名士兵王焯冉则在渡河前出支援途中，“为救助战友牺牲”。

中国官媒《环球时报》英文版提到，在中印双方于边界地区脱离接触的背景下，《解放军报》在说到印度士兵时使用“外军”一词，显示中国保持克制，不想煽动民众情绪。