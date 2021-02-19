春节间中国成都等新一线城市成返乡置业热选择

与往年不同，2021年春节，中国成都、杭州等新一线城市成为返乡置业热门城市。

据中新社报道，贝壳研究院今天（19日）发布的数据显示，在对2月1日至17日，中国126个城市（一线城市除外）实际成交的二手房交易数据进行统计后发现，以成都、西安、苏州及天津为代表的新一线城市，春节期间交易热度明显较高；同时，三四线城市成交趋冷，城市间分化现象比较明显。

过去几年，春节回乡的人潮也会给二三四线城市带来一波集中购房潮，这被业内称之为“返乡置业潮”。不过，今年返乡置业的主力出现了向新一线城市转移的迹象。

贝壳研究院此前发布的《2021返乡置业报告》显示，2021年度返乡置业意愿较高的热门城市包括成都、杭州、武汉、长沙、郑州及南京等。新一线城市成为绝对主力。

该机构实际统计发现，春节期间，楼市交易热度较高的城市包括成都、西安、苏州、天津及合肥等（一线城市除外）。其中，有14个城市既在返乡置业意愿较高的热门城市当中，也在春节期间二手房成交热度前20位的排行榜当中，两者范围大致相符。例如：成都楼市春节期间实际交易热度与返乡置业意愿均位于前列。

未被统计在内的一线城市春节期间楼市热度不减。克而瑞研究中心日前发布的数据显示，一线城市中北京、广州、深圳延续了春节前的热度，春节2周（2021年2月4日-2月17日）累计成交量较2020年和2019年同期上涨均超45%，创3年来春节同期成交新高。

此外，克而瑞研究中心指出，东南沿海的三四线城市如：温州、佛山、淮安、莆田、东莞等地楼市成交也保持活跃。以东莞、佛山为例，这两个城市被视为“打工者天堂”，且务工者除广东本省外，主要分布在广西、湖南、江西等多个省份，今年“就地过年”的倡议带动了一批刚需自住需求的集中释放，使得两地春节成交显著好于2020年和2019年同期。