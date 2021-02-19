中国外交部：中印边境报道还原是非曲直

中国外交部提到，《解放军报》报道中国士兵去年在边境地区冲突中死亡的新闻，“有利于人们了解这个事实真伪和是非曲直”，也是对这些士兵的“应有敬意”。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹今天（19日）在例行记者会上说，这些士兵的事迹，“给了我们心灵很大的震动，其中比如说陈红军烈士还有4个多月就要做爸爸了、另外还有肖思远烈士他一直憧憬着要娶上他心爱的姑娘，但是很可惜他们没有能够等到这一天，而把生命和青春永远地留在了高原。”

华春莹也说，中国始终致力于通过对话来妥善地解决争端，维护边境地区的和平稳定，并希望同印度将边界问题放在一个合适位置，共同努力能够维护好边境地区的和平安宁，能够推动两国关系的长期的健康稳定的发展，“我想这才是符合两国人民的共同利益的”。

中国军方提到，中国媒体报道中国士兵去年在边境地区冲突中死亡的新闻，“有利于澄清真相”，并批评印度媒体“歪曲事实真相”。

据“国防部发布”微信发布的信息，中国国防部新闻发言人任国强以答记者问形式说，印军去年6月非法越线、率先挑衅、暴力攻击中国前出交涉人员，蓄意制造了加勒万河谷冲突，造成双方人员伤亡，责任完全在印度。

任国强提到，冲突发生后，中国为维护两国两军关系大局，推动局势降温缓和，保持了高度克制，“体现了中国作为负责任大国的气度担当”。