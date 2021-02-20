中国31省份设定GDP增长目标 湖北海南超10%

随着河北、黑龙江省级两会的陆续召开，中国31省份2021年经济增长目标均已揭晓。大部分省份设定的增速目标在6%以上，其中，湖北、海南设定的增长目标最高，为10%以上。

据中新经纬客户端报道，从31省份公布的2021年GDP增长目标来看，多个省份较去年上调。

其中，湖北的目标由去年的7.5%左右上调为10%以上；山西目标则由去年的6.1%左右上调为8%，广西的目标则由去年的6%-6.5%上调为7.5%以上，新疆的目标则由去年的5.5%左右上调为6.5%左右，海南的目标则由去年的6.5%左右上调为10%以上。

湖北省在政府工作报告中指出，2020年湖北省经济严重受创，今年要全力回归正常，不仅要把损失的部分补回来，还要力争把应有的增长追回来。综合分析湖北省经济基本面和发展态势，考虑去年低基数因素和潜在增长率，把今年经济增长目标定在10%以上，是有较强支撑的。

海南省的政府工作报告提到，2021年，海南将用好离岛免税购物“邮寄送达”、本岛居民“离岛寄存、返岛提取”和免税购买进境商品等政策，力争免税销售突破600亿元（人民币，约122.6亿新元）。用好“零关税”等已出台政策，发挥政策叠加效应，吸引市场主体落户海南，形成产业集聚。

此外，山东、陕西、贵州、江西、内蒙古等地2021年GDP增长目标均与2020年一致。河北2021年的增长目标为6.5%，2020年为6.5%左右。湖南2021年的增长目标为7%以上，2020年目标为7.5%左右。青海2021年的增长目标为6%以上，2020年目标为6%-6.5%。

值得一提的是，四川2021年的GDP增长目标为7%以上，去年为“比全国高2个百分点左右”；云南2021年的GDP增长目标为8%以上，去年为“高于全国平均水平”。