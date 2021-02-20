重庆政法委副书记谭晓荣主动投案

中共中央纪委国家监委网站昨天（19日）发布消息称，重庆市委政法委副书记谭晓荣涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

据官方简历，谭晓荣生于1963年1月，早期在家乡石柱县工作，官至石柱县教委副主任。1997年调至重庆市委组织部工作，历任干部监督处副处长、处长等职。2012年开始担任重庆市委政法委政治部主任，任职五年，2017年任重庆市委政法委副书记，至此番被查。

据《新京报》报道，重庆市纪委在今年2月1日至2日举行的会议上曾要求，全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，大力推进清廉建设，坚决落实中央巡视反馈意见整改任务。

会议指出，要保持惩治腐败高压态势，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。深化金融领域反腐败工作，持续深化国企监督执纪专项行动，加大对政法系统腐败惩治力度。按照市委要求，以邓恢林、王杰为反面典型，督促各级党组织扎实开展“以案四说”“以案四改”。

去年6月，时任重庆市副市长、公安局局长、市委政法委副书记（兼）邓恢林被查，今年1月被“双开”。

邓恢林当时被通报的五条罪状中，包括毫无“四个意识”，背离“两个维护”，参与在党内搞团团伙伙，捞取政治资本，热衷政治投机，妄议党中央大政方针，搞迷信活动，不按规定报告个人有关事项，违规选拔任用干部等。

此前在公开报道中，谭晓荣与邓恢林曾多次共同出席活动。

