香港接收首批百万剂科兴疫苗

香港即将展开冠病疫苗接种计划，首批100万剂科兴疫苗昨天由北京到港，成为第一批供港的疫苗，已送往大昌行葵涌伟伦中心的货仓贮存。香港公务员事务局局长聂德权、食卫局局长陈肇始及中联办副主任仇鸿等昨日到机场迎接，陈肇始形容这是防疫抗疫工作的里程碑，呼吁市民踊跃接种，而聂德权则说科兴疫苗到港及时，切合需要。

根据《星岛日报》报道，首批100万剂科兴疫苗昨午由北京运输到香港，当地多名官员到机场迎接。聂德权盛赞科兴疫苗快速到港，形容是“非常及时，切合需要。”

他代表港府衷心感谢中央的全力支持，以及科兴公司的积极配合。仇鸿补充说，中国国产疫苗顺利抵达，充分体现中央政府对香港同胞的真诚关心，亦充分体现国家有关部门及大陆生产企业，对香港抗疫工作的大力支持。陈肇始则形容昨日是令人振奋的日子，“也是一路以来防疫抗疫工作的里程碑”，她表示，疫苗到港意味下一个关键的时刻，即全民接种疫苗的计划即将展开。

香港联合科学委员会昨开会讨论科兴的接种建议，商议四小时后决定，60岁以上人士可以接种科兴疫苗；而委员会根据药厂指引，不建议孕妇接种。

至于何时会有下一批疫苗到港，科兴回复媒体质询时指出，会按照港府需求提前备货，目前暂未有下一批的计划，而疫苗由警察护送组开路，晚上约七时送到大昌行葵涌伟伦中心的货仓。

机管局指，运载疫苗的客机从北京抵港后，获分配到靠近航空货运站的停机位优先卸下及拖走货物，务求疫苗可以最短时间经停机坪运送至货运站。航空货运站也已安排加快的清关手续，及优先装货到货车，以便快速发货。

香港将于下周五开始为优先群组接种疫苗，早前卫生防护中心辖下疫苗可预防疾病科学委员会和新发现及动物传染病科学委员会曾公布，85岁以上及身体严重虚弱者均不应接种BioNTech疫苗，联合科学委员会昨午再举行会议决定60岁以上人士可接种科兴疫苗，但如患者有严重高血压、高血糖，须先控制病情才可接种。

