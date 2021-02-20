中国官媒评“东北放开生育”：莫断章取义

中国国家卫健委昨天根据工作职能，就全国人大代表《关于解决东北地区人口减少问题的建议》作出答复。这篇公开答复在国家卫健委官方网站刊发后，迅速引发舆论关注。中国官媒《人民日报》今天发评论文章指出，一些舆论对相关政策的解读有偏差，并称只有营造一个理性客观的舆论生态，保证政策不被断章取义、不被曲解引申，才是对公众负责。

评论文章分析说，仔细研读答复全文，对比舆论的解读，不难发现，一个仍在调研讨论的议题被一些舆论言之凿凿，当作靴子落地、板上钉钉的公共政策加以引申，指出此举“殊为不妥”。

文章说，国家卫健委在答复中指出，“东北地区可以立足本地实际进行探索，组织专家进行研究，深入研判全面放开生育限制对当地经济增长、社会和谐稳定、资源环境战略、基本公共服务等方面的影响；做好政策调整后人口变动测算；研究实施全面放开生育政策需要配套出台的文件；评估政策变动的社会风险等等。在此基础上，提出东北地区实施全面生育政策的试点方案。”

原文中“可以立足本地实际进行探索”之后是逗号而不是句号。“探索”的内容是指“组织专家进行研究，深入研判全面放开生育限制对当地经济增长、社会和谐稳定、资源环境战略、基本公共服务等方面的影响；做好政策调整后人口变动测算；研究实施全面放开生育政策需要配套出台的文件；评估政策变动的社会风险等等”，而不是所谓“东北地区率先全面放开生育限制”。

特别需要指出的是，原文中提到“在此基础上，提出东北地区实施全面生育政策的试点方案”。这更足以说明，“东北地区率先全面放开生育限制”只是一个连试点方案都尚未出台的事情。

文章还说，希望政府部门学会在“镜头”前开展工作是舆论和公众的期待。国家卫健委公开回应人大代表建议，这种做法值得称赞，也是推进政务公开的直接体现。

文章强调说，只有营造一个理性客观的舆论生态，保证政策不被断章取义、不被曲解引申，才是对公众负责，也才能让政府部门的“开门行政”取得预期效果。这需要社会各方共同努力，也符合社会各界共同利益。

文章也表扬了一些媒体，在国家卫健委的这条公开回复刊发之后，对这一问题进行了深入采访和权威解读，认为此举不仅帮助受众全面准确地看待问题，也能从一个侧面推动对类似公共议题的讨论和思考。