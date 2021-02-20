据报中国或因国家安全禁止出口稀土加工技术

一名知情人士透露，中国可能禁止向被其认为对国家安全问题构成威胁的国家或公司出口稀土加工技术。

根据彭博社报道，一名要求匿名的知情人士称，中国政府目前在评估其稀土政策。中国官方认为，在保护国家利益上，目前稀土的加工和提纯技术，会比稀土本身更具威慑力，因而寻求禁止对部分国家或企业出口此类技术。

知情人士还称，虽然中国目前没有计划限制对美国出口稀土，但该措施目前作为政策储备，以防贸易战的再次爆发。

该知情人士表示，中国也在考虑是否将稀土本身的禁运作为对部分公司实体进行制裁措施的一部分，制裁目标包括向台湾出售武器的美国企业洛克希德·马丁。

中国商务部未立即回复寻求置评的请求。

美国唯一稀土生产商MP Materials Corp.周五收盘上涨6.4％，此前一度在纽约触及创纪录的46.84美元（62.1新元）。

彭博在报道中分析指出，中国控制着世界上大部分的稀土开采活动，并在加工上设有限制，稀土包括17种元素，用于从智能手机到战斗机在内的许多用途。如果确实设下限制，中国在这个领域的主导地位将使海外行业几乎没有办法立即取得供应。

中国在2019年据悉已制定完成限制对美国稀土出口的计划，以打击美国经济，并以稀土在中美贸易战中作为可能的武器。根据政府数据，美国大约80％的稀土化合物和稀土金属是从中国进口。

这些限制措施从未得到采用，尽管它促使美国和欧洲寻求方法，以减少对单一供应商的依赖。稀土资源相对丰富，但适合开采的矿藏比其他矿石少见，而且各国在建立国内稀土工业上面临诸多障碍，包括高成本和对环境的疑虑。