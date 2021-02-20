陕西一中学官网现“秘密补课通知”或为恶意篡改

陕西省安康市高新中学官网周三（17日）出现一则名为《安康市高新中学春节提前秘密返校补课安排（教师版）》的通知，引发网友关注。该校一名工作人员在接受媒体质询时澄清，网传的页面不属实，应该是恶意篡改。该校按照国家规定的返校时间开学，不存在秘密返校补课。

根据澎湃新闻报道，针对网传的这则通知，不少网友认为，是学校违规补课，误把私下的通知不小心放了出来。但安康高新中学一名工作人员昨天在回应媒体质询时指出，该校并没有发过补课的通知，网传的页面不属实，网页应该是恶意篡改的。该校按照国家规定的返校时间开学，不存在秘密返校补课。

这名工作人员还表示，前述案件已经交给了网安部门，正在核实处理中。高新区教体局一名工作人员也表示，目前正在处理此事。

截至昨天，该校官网通知公告栏中仍可显示前述通知的标题，但通知内容已被清除。前述工作人员表示，目前学校没有开学，职能部门也没有正常上班，不清楚学校官网为何没有删除相关标题。

另据《新京报》稍早前报道，安康市高新中学前述通知称，为赶教学进度，保证绩效成绩，本着“成绩第一，安全第二，假期第三”的原则，故不遵守上级定的2月28日返校要求，学校定于2月18日提前秘密返校补课。