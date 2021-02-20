中国工信部新批北广津等五个人工智能先导区

中国工业和信息化部近日印发通知，支持创建北京、天津（滨海新区）、杭州、广州、成都国家人工智能创新应用先导区。这是继上海（浦东新区）、深圳、济南-青岛三个先导区后，工业和信息化部发布的第二批先导区名单。至此，中国人工智能创新应用先导区已增至八个。

根据路透社报道，工信部网站昨天发布的公告强调，北京国家人工智能创新应用先导区要聚焦智能制造、智能网联汽车、智慧城市、“科技冬奥”等重点领域，加快建设并开放人工智能深度应用场景。

天津（滨海新区）需发挥中国（天津）自由贸易试验区政策优势，推动智能制造、智慧港口、智慧社区等重点领域突破发展；着力建设人工智能基础零部件、“人工智能+信创”产业集群，打造共性技术硬平台和创新服务软平台，推动人工智能产业补链强链。

杭州则需进一步深化人工智能技术在城市管理、智能制造、智慧金融等领域的应用，着力打造城市数字治理方案输出地、智能制造能力供给地、数据使用规则首创地。

此外，广州要聚焦发展智能关键器件、智能软件、智能设备等核心智能产业，面向计算机视觉等重点技术方向和工业、商贸等重点应用领域，不断挖掘人工智能深度应用场景；成都则要立足“一带一路”重要枢纽与战略支撑点的区位优势，把握成渝地区双城经济圈建设机遇，以人工智能赋能中小企业为重要抓手，聚焦医疗、金融等优势行业，释放应用场景清单，促进技术-产业迭代发展。