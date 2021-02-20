郑文杰旗下协会望英国分期收BNO签证费

由英国驻香港总领事馆前职员郑文杰创立的“英国港侨协会”（Hongkongers in Britain）指出，有部分港人希望申请BNO居英签证，但因所得收入无法短期内一次性支付BNO签证及相关申请费用，协会因此去信英国内政部，建议政府行使酌情权，按个案审查后放宽有关规定，在不影响社会资源的情况下，容许贫困家庭分期缴交有关费用，让他们无须因为无法缴付费用而被迫返港。

根据《星岛日报》报道，英国港侨协会去信英国内政部，反映上述问题。信中提到，作为草根阶层，这些港人日夜工作养育家人，而疫情持续也为抵英港人求职带来挑战，许多BNO持有人为了支付BNO居英签证费用需要兼任多份工作。

协会建议英政府行使酌情权，按个案审查视确切情况体谅部分困难家庭，在个案审查后可放宽有关规定，例如在不影响社会资源的情况下，引入分期缴费制度，以纾缓部分家庭的生活压力。

信中强调，大多数BNO持有人及其家人透过LOTR抵达英国后，都已积极为英国社会作出贡献，英政府上述行动可避免他们因无法支付签证及相关费用而被迫返回香港。

资料显示，申请五年期BNO居留签证的费用为每人250英镑（464.53新元），30个月签证为180英镑。移民医疗附加费的成人五年签证为3120英镑，30个月签证则为1560英镑。

另外，在英国进行结核病测试，一般收费约220英磅。申请BNO居英签证人士也需有可在英国维持到六个月生活费用的财力证明，当中单身成人为2000英镑，夫妇及两名父母与两名成年子女则为9200英镑。