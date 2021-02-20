中国网络大V因侮辱解放军官兵被封号

中国社交平台微博“微博管理员”昨晚发布消息称，账号“辣笔小球”发布诋毁英烈的时政有害内容，依据相关规定对该账号予以禁言一年处罚。

“微博管理员”随后再发消息，称“辣笔小球”发布诋毁英烈的时政有害内容，且影响恶劣，现依据法律法规要求予以关闭。该账号使用人持有的另一个账号“球夜行”也已一同关闭。

中国军方披露昨天，在加勒万河谷冲突中，营长陈红军，士兵陈祥榕、肖思远、王焯冉阵亡，团长祁发宝受重伤，而据称印军彼时死亡超过20人。

这名粉丝超过240万的网络大V“辣笔小球”对此称：“最大的官——团长活下来了，看来这个团长个性是‘飞将+脱兔+神机+血路+强运’。在此基础上，‘外军溃不成军、抱头逃窜’。反正，我们赢了”。

“辣笔小球”还说，“能这么写就不错了。你仔细品，牺牲的这四位都是因为‘营救’而立功，连去救人的人都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有四人。这也是印度敢于第一时间公布阵亡人数和名单的原因，在印度看来，他们赢了，且代价更小”。

此番“点评”随即引发热议。中国军方自媒体“钧正平”第一时间发表评论称，英雄的身影历历在目，英雄的荣誉岂能诋毁，舆论有底线、法律有底线，任何抹黑英雄的行为都将受到人们的鄙弃，付出应有的代价。

随后，有官方背景的“共青团中央”在微博也转发了“辣笔小球”的博文，并称“只恨官微不能骂脏话”，进一步引发舆论热度。

有网民认为，不仅要封禁“辣笔小球”的账号，同时也要借助英烈法追究其法律责任。

公开资料显示，“辣笔小球”，实名仇子明，江苏南京人，法律硕士，系《经济观察报》驻上海记者，长期活跃于社交平台，“擅长人肉”。曾因网络约架而惊动山东警方。

《经济观察报》发布声明称，仇子明早在2015年就已从该报离职，强调其言行与《经济观察报》没有任何关系，谴责任何诋毁英烈的言行。

