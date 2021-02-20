台军情局四退役将校涉为大陆从事间谍活动被起诉

台湾军情局退役上校张超然、退役上校周天慈与退役少将岳志忠涉嫌引介退役军官赴陆交付机密资料，台北地检署调查后，今依违反国家情报工作法起诉张、周、岳、王等四人。

根据联合新闻网报道，检调获报，指军情局退役上校张超然、退役上校周天慈，于2013年间邀约傅姓退役上校赴大陆地区，引介其认识大陆地区国安人员。2016年至2018年间，张、周两人邀约退役少将岳志忠赴大陆数次。

张超然时常以通讯软件微信与大陆国安人员联系，对方希望他能拉拢、引介局内退役高官赴陆，以便获取军情局情报、人事、布建线民及据点等重要机密资料。

其中几次是岳志忠单独乘机前往，几次是三人一起同行，与大陆国安人员见面，岳志忠受周天慈委托交付文件给大陆国安人员。检调追查，岳曾任情资研析单位的最高领导阶层，交付的资料疑似是军情局人员的基本个人资料。

张超然在调查移送北检时，对媒体称自己有去大陆，因为他是台湾第一个特务，并说：“澄清什么我也不知道”。

张超然强调自己是台湾派去大陆工作的，是去大陆保卫台湾安全，是当台湾的特务。他还说：“我是赫赫有名的一个大特务！不方便讲姓名，我本来就是清白。”

检调还追查到，2016年至2017年间，张、周两人还介绍退役上校王大旺赴陆与大陆国安人员见面。去年10月20日，检调漏夜侦讯后，隔日清晨让张，岳、周三人各以15万元（新台币，7100新元）交保候传。

