香港民建联将提议已打疫苗港人到大陆豁免隔离

香港民建联表示，会在今年中国人大及政协会议提出提案，建议已接种冠病病毒疫苗的香港居民，前往大陆时可豁免隔离，以便早日恢复正常跨境往来。

根据香港电台报道，民建联数名人大代表及政协委员出席记者会，交代今年两会的22个提案，主席李慧琼表示，提案重点之一，包括要求中央在特区防疫抗疫工作上进一步支援，建议允许有需要港人到深圳接种香港未引入的国产疫苗，还建议容许已经接种疫苗，并经医疗单位证明体内已产生病毒抗体的香港居民，前往大陆时只需要接受病毒检测，就可豁免隔离并取得大陆健康码。

香港公务员事务局局长聂德权今天表示，巿民接种冠病病毒疫苗后，会有实体针卡，相关电子记录也可储存在“智方便”应用程序，市民日后如果出境，他认为这些电子记录会是基础。

至于接种疫苗后，出境、通关及检疫措施有无放宽空间，聂德权在一个节目中表示，会重视相关问题，也明白巿民关注，要以科学及实证为本，科学委员会会作研究。

他在节目后还表示，目前最重要是集中精力做好防控措施，尽快令确诊个案达到单位数甚至清零，以及接种疫苗计划可顺利开展，巿民安全有序接种疫苗。

他说，通关问题会与大陆紧密沟通及交流想法，希望尽快寻求方法处理，但难以谈及时间表。

