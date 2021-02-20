中国文化和旅游部原副部长李金早被捕

中国最高人民检察院日前以涉嫌受贿罪对中国文化和旅游部原党组副书记、副部长李金早作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

根据最高人民检察院官网消息，李金早涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

李金早上月被已开除党籍和公职，并终止其中共十九大代表资格。

资料显示，今年63岁的李金早，湖北仙桃人，中国社会科学院经济学博士研究生。

李金早从1984年至1986年在中国财政部财科所工作，1988年10月至1994年8月在中国国家计委工作。1994年8月起，他历任桂林市副市长、市委常委、常务副市长、市委副书记、市长。

2001年10月起，李金早出任广西壮族自治区党委常委，同年11月兼任桂林市市委书记、市长，2003年4月兼任自治区发展计划委员会主任、党组书记，9月任自治区政府副主席，12月兼任广西国际博览事务局局长、党组书记。

2008年1月，他担任广西壮族自治区党委常委、自治区政府党组副书记、常务副主席。2011年10月，李金早升任中国商务部副部长、党组成员。2014年10月，任中国国家旅游局党组书记、局长。

2018年3月，李金早转任中国文化和旅游部党组副书记、副部长。此外，他也是中共十六大、十七大、十九大代表，第九、十、十一届中国全国人大代表，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员。

