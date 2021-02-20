高福：冠病可能成为长期流行传染病

中国疾病预防控制中心主任高福指出，冠病或将成为在全球或局部地区长期流行的传染性疾病，虽已研发出疫苗，但新病毒变种的出现将带来更大挑战。

据人民日报健康客户端报道，也是中国科学院院士的高福昨天（19日）在《中国疾病预防控制中心周报》上发表了一篇题为《新冠肺炎：漫长的一年，之后呢？》的文章。

高福在文中指出，中国疾控中心一直密切监测疫苗接种率和免疫后的不良事件。截至本月3日，中国已接种3100万剂灭活疫苗，接种对象包括一线医护人员、冷链行业工作人员、海外工作或学习的人员等，不良反应率不高于流感疫苗，证明冠病灭活疫苗的安全性。

对于中国的防疫成果，高福指出，中国在发现病毒后，立刻在全国范围启动防止病毒工作，用约两个月的时间将国内病例的日增数量下降到个位数，约三个月就取得了疫情防治的决定性胜利，还总结出“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的“四早”原则，根据不同地区风险监测和评估建立了灵活有效的隔离管控措施。

他强调，目前中国已进入了最后的扑灭阶段。

谈及疫情在全球的发展变化情况，高福指出，冠病或将成为在全球或局部地区长期流行的传染性疾病。人类关于病毒的认知也在不断更新，比如被感染的患者可能将面对长期的后遗症、反复感染、复阳和长时间或间歇性的潜伏期等。

高福表示，虽然已经研发出疫苗，但新的病毒变种的出现导致传染性增加、局地疫情恶化等情况，都将带来更大挑战。面对这个全新的病毒，还需持续研究，也期待更加开放和包容的国际合作与援助。