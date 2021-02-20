富士康今年将协助推出电动汽车

富士康科技集团一名公司高层透露，公司新电动汽车平台有望在今年稍晚时候协助推出汽车，这标志着这个台湾电子巨头向汽车领域的进军取得了重大进展。

根据彭博社报道，富士康旗下的鸿海董事长刘扬伟今天在受访时指出，两款依照富士康平台设计的轻型乘用车将在第四季度推出。

他说，该公司在同样的时间点也可能会帮助推出电动巴士。

富士康一直在寻求强化其汽车生产能力，同时，包括其客户苹果公司在内的科技公司也在进军汽车领域。

富士康去年10月推出其首个电动汽车底盘，和一个旨在帮助电动汽车制造商更快将车型推向市场的软件平台。

该公司上月与中国汽车制造商浙江吉利成立合资公司。刘扬伟说，该合资企业目前正在与新创公司法拉第未来以及其他公司就电动汽车合作进行谈判。

虽然富士康今年将看到来自汽车合资企业的收入增长，但刘扬伟预计，电动车相关业务对集团营收的贡献要到2023年才开始明显。

此外，刘扬伟还表示，芯片持续短缺的状况对公司主要客户的影响有限，该公司还说本季度是传统淡季，预计不会进入低谷，

刘扬伟说，富士康将继续设法收购一家八英寸晶圆厂，此前马来西亚媒体报道称，富士康竞购SilTerra Malaysia Sdn.一事，败给另一个财团，但刘扬伟表示仍然希望与这个家马来西亚芯片制造商建立合作关系。