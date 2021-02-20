广告词被指侮辱女性 茶颜悦色致歉

中国奶茶品牌“茶颜悦色”因广告用语被指侮辱歧视女性，引发舆论指责，茶颜悦色已公开致歉，表示“很惭愧”，错误地把抖机灵、打两性关系擦边球当作了创意灵感。

据澎湃新闻报道，湖南长沙茶悦餐饮管理有限公司旗下的茶饮品牌“茶颜悦色”，近年来成为“网红”奶茶，受到许多年轻消费者喜爱。

网友“厌女文化观察室”昨天（19日）在微博发布了一组关于茶颜悦色广告创意的一组图片，并配发文字：“消费主体是女性的品牌还这么玩儿梗？你们这是图啥呢？”

图片中包括茶颜悦色的一个印有“捡篓子”字样的马克杯，上面的广告词称“来茶颜买奶茶的美女很多，如果你碰巧认识了一个，你可以小声告诉我们的小伙伴：我捡了一个篓子。”“捡篓子”是长沙方言，有“得便宜、占便宜”的意思。

此外，图片中还包括茶颜悦色一种茶包的图片，上面印有“官人我要”四个大字，下方小字体为“饮茶”，一旁的英文为“i want you”。茶包下方一段关于“套路”的文字结尾为：“撩人从这一套开始吧！”

网民纷纷指责这些广告用语侮辱、物化女性，有网友批广告语太离谱，“主要客户群是女性，却把女性当作资源讨好男性。更别提冠冕堂皇的‘阳刚气息’。”

人民网网络评论部官方微博今天也就事件发表评论称，在营销上搞创意、抖机灵无可厚非，但不可破了底线，“任何试图挑战公众底线、突破幽默边界的手段、套路，不仅添不了彩，反而会起到反作用。”

茶颜悦色其后两次就此在微博致歉。在昨晚的致歉文中，茶颜悦色表示“很惭愧”，将立即召回该批长沙话主题马克杯。

茶颜悦色称，工作人员在创作中使用“捡篓子”时，想搞得特别一点，结果造了一个非常不得体的句子，“连长沙人都不认可”。上市后发现不妥，已进行自查和修改，在去年将杯上的相关文字进行了处理，但“修改过程没有做好内部共识，导致新出的一批长沙话主题马克杯没有进行相应修改。”

今天凌晨，茶颜悦色再次公开致歉，指“早期品牌在不断拓展可能性，对于创作的边界把握失当，错误地把抖机灵、打两性关系擦边球当作创意灵感。”并称这些不妥文案产品的创作时间在2014年至2015年期间，“时间不是我们甩锅的借口，我们承认错误，也应当为我们的错误承担责任”。