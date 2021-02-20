中国最高检：对“网红代言、直播带货”中的违法行为严肃查处

中国最高检第八检察厅厅长胡卫列在当天召开的厅长网络访谈中指出，“网红代言”“直播带货”等线上经济持续火爆，但行业良莠不齐、缺乏监管等多种乱象引起不少消费者吐槽。最高检将网络销售食品外卖包装材料不符合规定，“网红代言”“直播带货”等涉及食品安全问题等作为专项监督活动的重点监督领域，对相关违法行为依法严肃查处，切实保护消费者合法权益。

根据中新网报道，胡卫列表示，一些伴随新业态发展产生的食品安全问题，对广大消费者的生命健康权构成了潜在侵害风险。为更好回应人民需求，最高检将网络销售食品外卖包装材料不符合规定，“网红代言”“直播带货”等涉及食品安全问题等作为专项监督活动的重点监督领域，旨在引导各级检察院全面依法履行公益诉讼检察职责，督促行政机关加强监管，对相关违法行为依法严肃查处。

胡卫列举例指出，浙江省余姚市检察院与市场监督管理部门协同治理网络外卖食品包装及网上信息公示中存在的问题取得良好效果。

胡卫列说，检察机关在办案中充分关注新业态自身特点，注重发现和促进弥补监管漏洞，引导行业自治自律。

同时，他也提到北京铁路运输检察院对抖音、快手等直播、短视频平台存在部分用户通过“直播带货”“视频推荐”等方式销售“三无”食品、虚假宣传、信息展示不全等违法情形发出检察建议，督促北京市海淀区市场监督管理局加大对平台内直播电子商务行为监管力度同时，也统筹考虑公益保护与网络销售作为新兴行业的整体健康发展。