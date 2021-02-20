港澳研究会副会长：堵塞选举制度漏洞才能落实“爱国者治港”

中国港澳研究会副会长何俊志接受在谈及香港的选举制度时，认为应堵塞制度的漏洞，方能充分落实“爱国者治港”。他说，落实这项基本的原则，就必然意味著“反中乱港者出局”。

根据新华社报道，身兼中山大学粤港澳发展研究院常务副院长的何俊志表示，回归以来的实践表明，香港选举制度方面存在不少漏洞，令“爱国者治港”原则贯彻得并不充分，理应有所调整，让这重要原则在政治制度体系中更充分、彻底地贯彻落实。

他提到，“爱国者治港”本就是“一国两制”的初心之一。但由于存在制度漏洞，极端反中乱港分子有机可乘，他们以“瘫痪特区政府”“夺取管治权”为目的，严重违背“爱国者治港”原则，他们成为“治港者”是极其危险的。

何俊志续指，绝大多数国家选举都设有候选人资格审查，并设定了一些基本原则确保竞选公职者爱国，但在香港目前体系中，这方面的规范明显不足，为反中乱港分子留下非常大的空间。

他指出，从2019年区议会选举和原定于2020年举行的第七届立法会选举的前期过程看，香港现有选举制度中的确存在不少需要堵塞的漏洞，有一些规则该规定还未规定或有规定贯彻得不彻底，比如公职人员宣誓制度、候选人条件规定、竞选活动规定、当选议员之后的行为规范等，这为“揽炒派”“揽炒”香港提供了机会。他称“落实‘爱国者治港’基本的原则，就必然意味着‘反中乱港者出局’。”

对于近年的香港情况，何俊志指，有反中乱港分子包括一些当选议员，主动勾结外部势力，甘当美西方反华势力的代理人，严重威胁国家安全。

他表示，美西方反华势力长期插手香港选举事务，他们重点扶植某些特定代理人与政治团体，不断推动香港社会运动向激进化和“颜色革命”方向演变，对国家主权、安全和发展利益造成严重损害。

他还说，如今，相关行为都在香港国安法的制裁范围内。作为公职人员明目张胆成为美西方的代理人，明显违背“爱国者治港”的原则，必须接受法律制裁，自然也无资格成为“治港者”。

