重庆体育局：川渝两地将共同申办国际重大赛事

“川渝联合申奥”一事去年曾引发广泛关注，重庆市体育局近日确认，四川、重庆将共同申办国际重大体育赛事。

据《重庆日报》报道，在昨天举行的2021年川渝体育深化融合发展推进会上，除了签署《成渝地区双城经济圈体育产业协作协议》外，川渝两地体育局还签署了《川渝体育深化融合发展施工图》，明确了两地合作项目的时间表。

重庆市体育局副局长张欣说，川渝两地体育部门还将共同申办国际、国内重大赛事，力争在2030年前能共同举行全国综合性运动会。

四川省体育局去年11月在答复相关提案时透露，根据成渝地区双城经济圈建设国家战略的部署，下一步川渝两地将共同申办奥运会，着力打造具有成渝独特印记和文化特色的奥运会，提升成都、重庆体育的国际影响力和全球竞争力。

四川省体育局党组成员、机关党委书记、新闻发言人赵军之后回应称，近年来，川渝两地已分别成功举办多项国际国内重大体育赛事，成都市正致力于打造“世界赛事名城”，已成功申办2021年世界大学生夏季运动会、2022年世界乒乓球团体锦标赛、2023年亚洲杯足球赛和2025年世界运动会。

目前，随着多项重大赛事的举办，各类体育基础设施不断完善，已具备申办奥运会的基础条件，如举办奥运会无需再投入大量资金，并带来巨大的综合效益。

赵军当时表示，联合申办奥运会一事，属于工作规划和远景目标，目前正在与重庆积极对接、沟通、谋划之中。