调查：逾八成日本人认为中日关系不佳

日本内阁府昨天公布的外交相关舆论调查结果显示，认为当前日中关系“并不良好”和“不太良好”的受访者一共占81.8%，较2019年10月的上次调查增加了6.3个百分点。日韩关系方面，同样的回答虽较此前减少5.5个百分点，但仍高达82.4%。日俄关系则增加7.1个百分点，达73.9%。

根据共同社报道，有分析人士认为中日关系不佳与尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边接连有中国公务船驶入日本领海等有关。

而对韩方面是与被征劳工诉讼问题等相关，对俄方面则是北方四岛领土谈判停滞等问题。

关于对不同国家亲近感的提问，回答对中国“没有亲近感”和“相对没有亲近感”的增加了2.4个百分点，共计77.3%。

对韩减少了7.0个百分点，为64.5%；对俄则增加了9.5个百分点，为85.7%。

认为日美关系“良好”和“还算良好”的受访者增加了6.1个百分点，共计86.3%。对美国“有亲近感”和“相对有亲近感”的共计84.0%，增加了5.3个百分点。

关于协助发展中国家发展的理由这一选择题，回答“对于灾害和传染病等全球性课题，各国有必要合作互助”的占58.9%，增加了12.6个百分点，居于首位。内阁府认为是受冠病疫情全球蔓延的影响。

该调查于去年10月22日至12月6日期间，以18岁以上男女3000人为对象实施。回收率为62.2%。由于冠病疫情，此次从以往的面对面调查方式改为邮寄方式，内阁府表示“无法与上次进行单纯比较”。

