中国医保局：免费接种疫苗不影响当期看病就医待遇

中国国家医保局副局长施子海表示，目前中国医保基金滚存结余超过三万亿元（人民币，下同，约6000亿新元），动用历年的结余负担居民冠病疫苗接种费用，不会影响群众当期的看病就医待遇。

根据《新京报》报道，中国此前明确疫苗和接种费用由医保基金负担，居民个人免费接种。施子海在国务院新闻办今天举行的政策例行吹风会上，介绍《医疗保障基金使用监督管理条例》时表示，去年中国医保基金总收入2.4万亿元，支出大概2.1万亿元，当年结余2700亿元，历年的滚存结余超过3万亿元，目前基金总体运行平稳，结余总体上比较充裕，动用结余不会影响到群众当期的医保待遇。

施子海说，同时，尽管目前滚存结余比较大，但其中1/3是个人账户，统筹基金结余2万亿元左右，而且基金结余地区分布非常不平衡，主要集中在部分人口流入的省份，集中程度还在不断提高。据统计，人口流入较多的东部六个省市，职工医保的统筹基金累计结余，去年占全国44.7%，去年已经上升到56.6%。

施子海表示，随着经济增长由高速进入中高速、人口老龄化程度不断加剧、疾病谱变化、医疗技术进步等，医疗费用支出不断增长，基金收入增速低于支出增速将成为新常态，医疗保障基金中长期平衡存在一定压力。