中国八成以上餐饮企业春节期间正常营业

中国商务部最新统计，全国八成以上餐饮企业春节期间正常营业，餐饮交易额同比增长261%。

根据中国商务部网站消息，今年春节餐饮经营情况明显好转。据有关协会和外卖平台调查，全国87%的餐饮企业春节期间正常营业，餐饮交易额同比增长261%。

其中浙江省商务厅监测的重点餐饮企业收入、客流量分别同比增长520%、413%。河南省小吃和民俗经济超过正常年份，景区小吃街异常火爆，个别小吃店收入比平日上涨15至30倍。

此外，年夜饭消费热度不减。不少品牌餐饮企业预订率超过95%，有的企业年夜饭营业额甚至同比增长300%以上。农历二十八至除夕，年夜饭半成品外卖同比增长四倍，单人份外卖订单同比去年翻了一番。

其中江苏省年夜饭市场供需两旺，个别餐饮企业早在春节前三个月，包间就预定一空。湖南省餐饮企业积极推广年夜饭“送到家”模式，线上收入占年夜饭销售额近30%。

外卖方面，订单持续火爆。据餐饮外卖平台数据显示，今年春节期间全国餐饮外卖交易额同比增长154%。

其中天津市线上礼盒、年夜饭线上预销售成为亮点，大厨入户年夜饭订单量超过500份，较往年同期增长20%以上。北京市餐饮外卖平台联合商户推出各式菜肴并发起各种活动。

同时，也有50%以上的消费者主动提出分餐或者积极配合分餐;60%以上的消费者在点餐、用餐等环节，有反对浪费的自觉意识或者能做到积极配合。