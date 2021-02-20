中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言

联合国世界旅游组织（英文简称UNWTO）和西班牙政府日前正式通报，自今年1月25日起，中文正式成为UNWTO官方语言。UNWTO为此专门制作了秘书长祖拉布·波洛利卡什维利的相关视频，以示祝贺。

根据中国文旅部网站消息， 作为全球最具影响力的政府间国际旅游组织，UNWTO现有159个成员国，总部设在西班牙马德里，西班牙为其存约国。

中国于1983年加入该组织。2007年11月，在UNWTO全体大会第17届会议上，中方提议将中文列为该组织官方语言。全体大会采纳了中方提议，并通过了对《世界旅游组织章程》第三十八条的修正案，即“本组织的官方语言为阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文”。

根据UNWTO章程规定，该修正案经全体大会通过后，尚须三分之二以上成员国履行批准手续后方可生效。自2007年修正案通过以来，中国积极推动各成员国尽快履行批准手续，促成中文成为UNWTO官方语言早日生效。

由于上月批准国达到106个，符合法定数量，修正案正式生效。

中国文旅部在声明中说，中文成为UNWTO官方语言，提升了UNWTO作为联合国专门机构的完整性和权威性，提高了中文在国际组织的使用地位和使用比例，有利于中国在全球国际旅游事务中发挥更加积极的作用，更好地分享中国旅游业发展经验和机遇。

